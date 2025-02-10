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鉅亨速報

營收速報 - 協易機(4533)1月營收4.79億元年增率高達85.82％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15


協易機(4533-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4.79億元，年增率85.82%，月增率61.69%。

今年1-1月累計營收為4.79億元，累計年增率85.82%。

最新價為35.5元，近5日股價上漲4.44%，相關電機機械股價指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+689 張
  • 外資買賣超：+689 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4.79億 86% 62%
24/12 2.96億 42% -22%
24/11 3.79億 41% 80%
24/10 2.11億 -51% -44%
24/9 3.79億 25% 20%
24/8 3.15億 43% 4%

協易機(4533-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收協易機

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