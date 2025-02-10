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鉅亨速報

營收速報 - 萬海(2615)1月營收146.73億元年增率高達58.59％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16


萬海(2615-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣146.73億元，年增率58.59%，月增率1.97%。

今年1-1月累計營收為146.73億元，累計年增率58.59%。

最新價為75.1元，近5日股價下跌-1.31%，相關航 運 業下跌-1.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1229 張
  • 外資買賣超：-922 張
  • 投信買賣超：-74 張
  • 自營商買賣超：-233 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 146.73億 59% 2%
24/12 143.89億 72% 7%
24/11 134.24億 56% -3%
24/10 137.79億 69% -8%
24/9 149.66億 82% -23%
24/8 194.06億 126% -3%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收萬海

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