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鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)1月營收1,425.60億元年增率高達95.46％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16


廣達(2382-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1,425.60億元，年增率95.46%，月增率2.99%。

今年1-1月累計營收為1,425.60億元，累計年增率95.46%。

最新價為252元，近5日股價下跌-6.49%，相關電腦週邊下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-39503 張
  • 外資買賣超：-28383 張
  • 投信買賣超：-13950 張
  • 自營商買賣超：+2830 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1,425.60億 95% 3%
24/12 1,384.16億 49% -2%
24/11 1,413.54億 36% 4%
24/10 1,358.93億 49% -12%
24/9 1,551.10億 58% 7%
24/8 1,451.77億 43% 17%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收廣達

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