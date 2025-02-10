營收速報 - 廣達(2382)1月營收1,425.60億元年增率高達95.46％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16
今年1-1月累計營收為1,425.60億元，累計年增率95.46%。
最新價為252元，近5日股價下跌-6.49%，相關電腦週邊下跌-0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-39503 張
- 外資買賣超：-28383 張
- 投信買賣超：-13950 張
- 自營商買賣超：+2830 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1,425.60億
|95%
|3%
|24/12
|1,384.16億
|49%
|-2%
|24/11
|1,413.54億
|36%
|4%
|24/10
|1,358.93億
|49%
|-12%
|24/9
|1,551.10億
|58%
|7%
|24/8
|1,451.77億
|43%
|17%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為48元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.86元，預估目標價為780元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.11元，預估目標價為130元
- 營收速報 - 富喬(1815)1月營收4.79億元年增率高達80.08％
上一篇
下一篇