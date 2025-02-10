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鉅亨速報

營收速報 - 富喬(1815)1月營收4.79億元年增率高達80.08％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:15


富喬(1815-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4.79億元，年增率80.08%，月增率1.77%。

今年1-1月累計營收為4.79億元，累計年增率80.08%。

最新價為34.5元，近5日股價上漲17.75%，相關電子零組件類指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+31858 張
  • 外資買賣超：+24125 張
  • 投信買賣超：+4957 張
  • 自營商買賣超：+2776 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4.79億 80% 2%
24/12 4.71億 131% 10%
24/11 4.27億 80% 10%
24/10 3.89億 45% -3%
24/9 3.99億 40% 4%
24/8 3.84億 58% 15%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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