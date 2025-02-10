營收速報 - 富喬(1815)1月營收4.79億元年增率高達80.08％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:15
今年1-1月累計營收為4.79億元，累計年增率80.08%。
最新價為34.5元，近5日股價上漲17.75%，相關電子零組件類指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31858 張
- 外資買賣超：+24125 張
- 投信買賣超：+4957 張
- 自營商買賣超：+2776 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4.79億
|80%
|2%
|24/12
|4.71億
|131%
|10%
|24/11
|4.27億
|80%
|10%
|24/10
|3.89億
|45%
|-3%
|24/9
|3.99億
|40%
|4%
|24/8
|3.84億
|58%
|15%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)目標價調升至750元，幅度約7.14%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為48元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.86元，預估目標價為780元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.11元，預估目標價為130元
上一篇
下一篇