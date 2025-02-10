營收速報 - 麗正(2302)1月營收7,406萬元年增率高達51.13％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16
今年1-1月累計營收為7,406萬元，累計年增率51.13%。
最新價為19.45元，近5日股價上漲8.36%，相關半導體業下跌-0.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+633 張
- 外資買賣超：+672 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|7,406萬
|51%
|10%
|24/12
|6,704萬
|44%
|-6%
|24/11
|7,153萬
|58%
|7%
|24/10
|6,682萬
|32%
|-2%
|24/9
|6,830萬
|22%
|0%
|24/8
|6,811萬
|5%
|5%
麗正(2302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種電子整流二極體及半導體零件，一般精密電子器材製造及銷售。代理國內外廠商電子產品銷售等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為48元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.86元，預估目標價為780元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.11元，預估目標價為130元
- 營收速報 - 富喬(1815)1月營收4.79億元年增率高達80.08％
上一篇
下一篇