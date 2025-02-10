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鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至40.86元，預估目標價為780元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:11


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2025年EPS預估：中位數由41.26元下修至40.86元，其中最高估值46.74元，最低估值35.72元，預估目標價為780元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值46.74(46.74)59.99
最低值35.72(35.72)40.13
平均值40.78(40.82)48.69
中位數40.86(41.26)48.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值19,767,00023,273,000
最低值17,842,66018,862,990
平均值18,521,94020,763,190
中位數18,397,40020,674,490

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS25.7361.3566.2944.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,769,07220,055,28419,994,64615,279,588

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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