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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.11元，預估目標價為130元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.32元下修至9.11元，其中最高估值10.16元，最低估值8.04元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值10.16(10.16)13.44
最低值8.04(8.04)9.58
平均值9.23(9.26)11.12
中位數9.11(9.32)10.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值78,426,00087,013,000
最低值69,931,45077,372,990
平均值74,067,72082,714,600
中位數73,511,00083,236,790

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.7211.611.548.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,440,94583,926,73583,793,57276,180,649

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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