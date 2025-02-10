鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.11元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.32元下修至9.11元，其中最高估值10.16元，最低估值8.04元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|10.16(10.16)
|13.44
|最低值
|8.04(8.04)
|9.58
|平均值
|9.23(9.26)
|11.12
|中位數
|9.11(9.32)
|10.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|78,426,000
|87,013,000
|最低值
|69,931,450
|77,372,990
|平均值
|74,067,720
|82,714,600
|中位數
|73,511,000
|83,236,790
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.72
|11.6
|11.54
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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