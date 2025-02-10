鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為48元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:11
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元下修至3.43元，其中最高估值4.07元，最低估值2.94元，預估目標價為48元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|4.07(4.07)
|5.29
|最低值
|2.94(2.94)
|3.18
|平均值
|3.49(3.53)
|4.05
|中位數
|3.43(3.49)
|4.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|257,624,000
|292,091,000
|最低值
|235,915,450
|249,456,620
|平均值
|248,114,840
|269,963,170
|中位數
|248,487,000
|269,657,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.93
|7.09
|4.57
|2.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|222,533,000
|278,705,264
|213,011,018
|176,820,914
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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