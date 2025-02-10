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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為48元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:11


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元下修至3.43元，其中最高估值4.07元，最低估值2.94元，預估目標價為48元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值4.07(4.07)5.29
最低值2.94(2.94)3.18
平均值3.49(3.53)4.05
中位數3.43(3.49)4.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值257,624,000292,091,000
最低值235,915,450249,456,620
平均值248,114,840269,963,170
中位數248,487,000269,657,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.937.094.572.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		222,533,000278,705,264213,011,018176,820,914

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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