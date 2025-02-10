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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)目標價調升至750元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對精測(6510-TW)提出目標價估值：中位數由700元上修至750元，調升幅度7.14%。其中最高估值900元，最低估值589元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予精測(6510-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀0位。

精測(6510-TW)今(7日)收盤價為786元。近5日股價下跌2.72%，相關半導體類指數近5日下跌0.55%，櫃買市場加權指數上漲1.02%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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