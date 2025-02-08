力抗DS事件！美股基金牛氣沖天 法人建議多主題布局趨吉避凶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-08 15:41

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中國 DeepSeek 橫空出世改寫 AI 市場版圖，也一度讓美股大洗三溫暖，不過，美股基金今年來 (截至 1 月底止) 仍引領市場多頭，績效在各類型基金中名列前茅。

投信法人指出，美國經濟及企業獲利維持成長，基本面無虞讓美股朝正向發展，但鑒於不確定因素干擾，建議採 AI 產業混搭多主題布局，因應類股輪動、趨吉避凶。

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理柏資訊統計 (截至 2025/1/31)，美國股票型基金今年來類型平均漲幅達 5.7%，在投信投顧公會分類當中居冠，全球資源型、全球一般股票型分別以 4.7%、4.3% 分居二、三名。包括復華美國新星、瀚亞美國高科技、聯博美國成長入息等基金同期間漲幅皆有逾 5%，表現相對突出並優於美股大盤。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，DeepSeek 低成本開發方式，短期雖降低 AI 算力及硬體需求的想像空間，但隨 AI 模型使用成本降低使應用，有利軟體及終端應用快速發展，因此整體持股水位維持中性偏多，仍以相關受惠供應鏈為基金布局主軸。

蔡佩珊進一步指出，除了 AI 發展帶動產業投資動能，由於服務業佔美國 GDP 達 8 成，在經濟持續擴張、降息環境帶動下，也同步納入金融、通訊服務、非核心消費、工業、醫療保健等多元投資主題，掌握非科技產業與川普上任後的政策利多投資機會並平衡波動風險。