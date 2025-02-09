台股短線震盪類股輪動 法人：留意低基期股 找尋換股機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-09 09:22

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台股農曆年開盤跳空缺口迄今已回補一大段，不過，由於川普關稅措施待觀察，以及 DeepSeek 的低價 AI 衝擊影響，台股短期內震盪整理，類股輪動，投信法人表示，可留意低基期股，下跌時尋找買點及換股機會，但以中長期來說，AI 需求仍備受看好，選擇 AI 概念股時可觀察第一季營收成長。

安聯投信台股團隊表示，來自中國的 DeepSeek 近期推出大語言模型 V3 及推理模型 R1，R1 的測試效能與西方 AI 模型相當。DeepSeek 提升 AI 訓練效率並降低推理成本，引發市場對算力需求減少擔憂，影響金融市場投資情緒，導致 AI 晶片龍頭及相關股票短線評價下修。

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然而，歷史經驗顯示，AI 算力成本下降往往會進一步刺激需求增長。安聯投信台股團隊表示，以 ChatGPT 為例，每次模型迭代都降低算力成本，2023 年至今已下降 90%，幅度不低於 DeepSeek 帶來的變化。此外，這與歷史上的現象一致，例如電燈的普及並未降低煤炭需求，反而推動更多能源消耗。

安聯投信台股團隊表示，北美雲端巨頭持續加碼資本支出，AI 應用可望加速普及。儘管市場擔憂高階晶片需求將放緩，但北美雲端服務業者 (CSP) 資本支出仍維持高成長。此外，DeepSeek 降低推理成本，使企業更容易開發和使用 AI 技術，推動 AI 涉入更多實際應用，有利於 AI 軟體、服務及邊緣 AI 加速普及，包括 PC、筆電、手機等，台股供應鏈可望受惠。

此外，川普關稅政策也是一大干擾因素，PGIM 保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，蛇年雖然紅盤日表現失色，不過首週台股週線順利收紅，觀察川普對於加墨兩國關稅的態度持續改變，也讓市場投資氣氛得到緩和，值得注意的是，從川普前次擔任總統時的言行觀察，川普拋出的關稅言論主要是作為貿易談判籌碼，顯見川普上任後的一系列行政命令以及關稅言論並未脫離市場預期。

不過，杜欣霈也表示，即使川普言行多在市場預料中，帶給市場的波動性仍是有增無減，包括川普對於半導體 90% 以上集中在台灣發表了相關看法，並計畫於本月 18 日起徵收晶片關稅，最高恐課徵 100% 稅率，加上將透過商務部審核發放許可證，來實施對大陸出口的限制。

由於現階段關稅課徵的細節尚不清楚，且台系晶片商多是銷售給終端電子產品，在終端電子產品中有多少比例銷往美國市場，目前尚難以估算，只能靜待美國釋出更多政策細節。