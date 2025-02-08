川普貿易戰刺激避險需求 比特幣表現落後黃金

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-08 15:00

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在 2024 年跑贏大多數資產類別之後，比特幣現在面臨壓力，因為川普重返白宮後的關稅戰，以及地緣政治不穩定，加劇引發了對避險投資的熱潮。

年初至今，比特幣僅上漲了 3% 左右，而黃金則上漲了 9%。在川普總統 2 月 4 日表示美國可能會接管加薩後，黃金價格創下每盎司 2882 美元的歷史新高。相較之下，比特幣仍較歷史高點低約 10%。

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儘管比特幣因其內在的稀缺性 (供應上限為 2100 萬枚)，而被描述為類似於黃金的價值儲存工具，但它並未達到預期的效果。在經濟動盪時期，黃金的持久吸引力因美中貿易戰和關稅威脅等近期發展而得到放大。相反，比特幣的走勢通常與科技股密切相關。

Moneta Group LLC 的高級投資顧問 Aoifinn Devitt 表示，雖然比特幣可以被視為對抗法定貨幣的避險工具，但由於美元仍然需求旺盛，其吸引力減弱。Devitt 認為，目前比特幣的表現更像是風險最高的風險資產。