台中精品新飯店亮相 長榮采寓插旗七期 今起試營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-21 16:55

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長榮集團旗下長榮酒店今 (21) 日宣布，推出全新品牌「采寓 halo house」搶攻年輕族群旅遊市場，今起試營運，首個據點座落台中七期核心地段，試營運住房價 3588 元起。

采寓設有 130 間客房，距離國家歌劇院、新光三越、台中大遠百和 Tiger City 購物中心均不到 5 分鐘的路程，並鄰近知名逢甲商圈，有利吸引國際自助觀光客群。

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采寓外觀採獨特的六角形玻璃帷幕設計，內部則融合涵洞和圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色，也成為台中亮眼的特色新建築。

而在內裝上，采寓強調輕奢質感、自主隨興和溫暖明亮的美拉德色系，全館配置美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的 BVLGARI 寶格麗和伊聖詩，9-14 層規劃為豪華樓層，更配置 Dyson 吹風機。