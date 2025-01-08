台新金2024賺進200億元EPS 1.39元 台新銀獲利創新高

台新金 (2887-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 12 月自結稅後純益 7.9 億元，全年累計稅後純益 200.6 億元，每股稅後純益 (EPS) 1.39 元，創下歷史同期次高紀錄，僅次於 2021 年，旗下獲利引擎台新銀行，全年獲利則寫下歷史新高。