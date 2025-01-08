台新金2024賺進200億元EPS 1.39元 台新銀獲利創新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-08 19:25
台新金 (2887-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 12 月自結稅後純益 7.9 億元，全年累計稅後純益 200.6 億元，每股稅後純益 (EPS) 1.39 元，創下歷史同期次高紀錄，僅次於 2021 年，旗下獲利引擎台新銀行，全年獲利則寫下歷史新高。
台新銀行 12 月稅後純益 17.6 億元，全年累計稅後純益為 185.1 億元，創下歷史新高水準，較去年成長 24%，核心業務獲利動能強健。資產品質維持穩健，截至 12 月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 985.59%。
台新證券 12 月稅後純益 1.6 億元，較上月下滑，主因本月承銷案件數較上月減少，致公司承銷業務收入下降；全年累計稅後純益 23.6 億元，較去年成長 52%，主因今年證券市場交易熱絡，成交量較去年增加，致公司經紀手續費收入增加。
台新人壽 12 月稅後虧損 5.8 億元，主因業績成長致初年損增加及避險成本仍高；全年累計稅後純益 12.4 億元，較去年成長近四倍，主要受惠於今年股票資本利得。
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