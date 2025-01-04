新光金旺年會 魏寶生：年終更豐厚 盼所有員工留下來打拚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-04 18:50

‌



新光金 (2888-TW) 今 (4) 日於台北南港展覽館舉行旺年會，本次旺年會中獎率高達 66%，最大獎為 20 萬元刷卡金，新光金董事長魏寶生透露，新光金 2024 年繳出傲人成績單，年終獎金將更為豐厚，希望新新併後，所有員工都能留下來一起打拚。

新光金 2025 旺年會登場，魏寶生率領經營團隊參與盛會，包括新光金副董事長吳東明及總經理陳恩光、新光人壽副董洪士琪與總經理黃敏義、新光銀行董事長賴進淵、元富證券董事長陳俊宏等。

‌



魏寶生致詞時表示，新光金去年交出傲人的成績單，全年獲利表現不錯，相信今年的年終獎金與今日的旺年會獎金，都會比去年更為豐厚。

魏寶生指出，新光金在國際道瓊永續指數，得到保險組世界第一，在 MSCI 的 ESG 得到 AAA，國內也是得到國家級的永續獎。魏寶生率領經營團隊向同仁敬酒，感謝員工一年來的辛勞。

展望未來，魏寶生強調，新光金將與台新金合併，相信雙方資源整合與市場競爭力將會更上一層樓，呼籲所有員工一起留下來繼續打拚。