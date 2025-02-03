台新金新春團拜迎財神 吳東亮期許發揮團隊綜效、業績再創高峰
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 15:54
初六開工日，台新金 (2887-TW) 今 (3) 日舉行新春團拜，由董事長吳東亮率領經營團隊共同出席，並視訊連線至各子公司及國內外各據點，逾千名員工參與團拜，一起在金蛇年開工日迎財神、期待新的一年蛇躍龍門，吳東亮期許發揮團隊綜效，業績再創高峰。
2024 年台新金獲利續創佳績，累計稅後純益達 200.6 億元，年成長達到 37%，表現亮眼， ESG 永續發展在銀行產業表現上名列全球與台灣第一，道瓊永續指數連續七年入選「世界」和「新興市場」成分股。
吳東亮表示，台新金與新光金合併案正邁向最後一哩路，這也是台灣金融史發展上重要的里程碑。成功合併後，資產規模將成為台灣前段班的金控公司，將能更有規模的拓展市場，期待未來台新新光金控能透過更加強大的團隊，提供客戶更多元、更優質的產品與服務。
新的一年到來，吳東亮並指出，1 月 24 日中國人工智慧公司 DeepSeek 橫空出世，對美國 AI 公司的 ChatGPT 造成重大競爭與威脅，也震撼了全球 AI 產業。2 月 1 日，美國總統川普簽署行政命令，將於 2 月 4 日對墨西哥、加拿大進口貨物課徵 25% 關稅，並對中國進口貨物課徵 10% 關稅。
吳東亮表示，當下全球政經局勢充滿變數與挑戰，然而台灣在全球 AI 供應鏈中仍然扮演關鍵角色，具有競爭優勢，對於今年的發展吳東亮依然充滿信心，並勉勵同仁把握機會，各單位間緊密合作，發揮團隊綜效，再創業績高峰。
台新金今天於仁愛圓環金控大樓二樓舉行新春團拜，透過實體及視訊連線，國、內外共 18 個據點一同參與，開場特別請來「台北慶和舘醒獅團」，以熱鬧鼓聲及精彩的醒獅演出，展現開工日的活力精神，也預祝金控及各公司業績長紅。
各據點員工也特別準備吉祥話互相祝福，為增添開工好彩頭，台新金按照往例舉辦團拜抽獎，並發放公益伴手禮，祝福大家蛇年平安、健康、圓滿順利，也期許全體員工新的一年都能大展身手，帶動台新再創高峰。
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