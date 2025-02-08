報導：Meta將裁員並加快招募機器學習工程師

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-08 17:00

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根據 Meta 人力主管 Janelle Gale 發布的一份備忘錄指出，從當地時間周一早上 5 點開始，將會向大多數國家的員工發送裁員通知，包括美國。

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然而，德國、法國、義大利和荷蘭的工人「根據當地法規」不受這些削減影響。歐洲、亞洲和非洲十幾個其他國家的員工將在 2 月 11 日至 2 月 18 日之間收到通知。

Meta 發言人拒絕對相關報導發表評論。

與此同時，貨幣化工程副總裁 Peng Fan 呼籲員工支持加速招聘流程，重點放在機器學習工程師和其他「業務關鍵」職位上。 這次招聘活動將從 2 月 11 日持續到 3 月 13 日。

Fan 在備忘錄中表示：「感謝你們繼續支持我們實現加速招聘目標，並更好地與公司 2025 年的優先事項保持一致。」

這次對 AI 人才的招聘可能是該公司加強其 AI 部門的更廣泛努力的一部分。 就在上個月，一位匿名 Meta 員工在專業論壇 Blind 上發帖，表達了對「Meta GenAI 組織 [處於] 恐慌模式」的沮喪，因為免費的開源 DeepSeek 正在獲得關注，並且以一小部分的成本超越了 OpenAI 和 Meta 最新的模型。

與此同時，隨著這次裁員，Meta 加入了裁減員工的科技公司行列，這一名單正變得愈來愈長。亞馬遜上周也宣布了裁員。根據追蹤科技業裁員情況的網站 Layoffs.FYI 的數據，今年到目前為止，已有 42 家科技公司裁員 10833 名員工。