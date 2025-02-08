大摩：為了當贏家 生成式AI資本支出還會持續上升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-08 13:50

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投資機構摩根士丹利 (大摩) 近期發布報告指出，對大型雲端服務供應商 (hyperscalers) 而言，投資生成式人工智慧 (GenAI) 仍是首要任務。他們預估，這些公司在 2025 年的資本支出將達到 3150 億美元，2026 年更將上看 3670 億美元。

儘管資本支出不斷攀升，摩根士丹利認為，最能將 GenAI 投資轉化為投入資本報酬 (ROIC) 的企業，將可望跑贏大盤。

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摩根士丹利表示：「我們更新了對雲端服務供應商資本支出的預測，目前預估 2025 年和 2026 年的總資本支出將分別達到 3150 億美元和 3670 億美元。」

摩根士丹利指出，由於支出增加，Alphabet (GOOGL-US)、Meta Platforms (META-US)) 和 Amazon (AMZN-US)) 的自由現金流 (FCF) 預測今年以來已下降超過 20%。

不過，摩根士丹利仍然支持這些投資，並表示：「我們認同這項投資，但這些趨勢說明了為何 GenAI 的投資報酬率將持續受到關注，以及為何『GenAI 贏家』可望跑贏大盤。」

在大型科技公司近期發布財報後，摩根士丹利將 2025 年的資本支出預測上調了 10%，即 280 億美元。

摩根士丹利分析師解釋說：「由於資本支出在回報之前增加，我們對 2026 年自由現金流量的預期，今年以來已下降約 20-25%。」

他們強調，企業能否透過 GenAI 和大型語言模型 (LLM) 產生實質的增量營收，將是證明這項支出的關鍵。