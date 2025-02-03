再次呼籲成為美第51州！川普捍衛關稅戰：加拿大多年來嚴重「虐待」美國
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-03 17:00
美國將從明 (4) 日起對加拿大輸美商品加徵 25% 關稅，美國總統川普周日 (2 日) 指責加國多年來一直在「虐待美國」，並再次呼籲加國成為美國的一個州。川普這一最新發言勢將進一步加劇美加兩國之間的緊張關係。
川普周日在返回白宮前告訴記者：「我愛加拿大人民。我不同意加拿大領導層的意見，那裡將會發生一些事情，但若他們想玩遊戲，我不介意。我們可以隨心所欲地玩遊戲。」
川普曾多次針對美加貿易逆差表示關切，並於上周六 (1 日) 簽署行政命令，將對進口自加拿大的商品加徵 25% 的關稅。加國總理杜魯道同日也宣佈將對價值 1550 億加元的美國進口產品加徵 25% 報復性關稅。
川普周日在自家社群媒體 Truth Social 上聲稱，美國「支付數千億美元補貼加拿大」，並稱「假如沒有這筆巨額補貼，加拿大就不再作為一個有能力生存的國家存在。因此，加拿大應成為我們珍視的第 51 個州」。
自去年勝選後多次提議加國成為美國一州的川普還說，加入美國將帶來「更低的稅收和更好的軍事保護，而且沒有關稅！」
為說服川普上任後不要對加國加徵關稅，杜魯道曾親赴佛州海湖莊園拜會川普，卻被後者調侃為「加拿大州州長」。
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