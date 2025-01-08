統振中止連4年業績衰退 2024年營收29.06億元年增28%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-08 18:01

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統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布最新營收， 2024 年 12 月營收為 2.61 億元，月增 5.5%，年增 25.04%；2024 年營收 29.06 億元，年增 28.41%，中止連續 4 年業績衰退，並看好金融科技與通訊、流通事業兩大營運體在 2025 年的成長。

統振 2024 年第四季營收 7.74 億元，季增 5.09%，年增 25.42%。

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統振表示，2024 年公司積極落實營運體質健康優化、QuickPay App 功能精進提升等，創造金融科技與通訊、流通事業兩大營運體龍年全年營收全面開紅，分別年增 33.14%、15.77%，尤其在金融科技的金流服務事業部，除了持續完善打造 QuickPay 移工生活圈附加價值，進而增加與移工黏著度、使用率外，也挹注會員數的持續成長，挹注 2024 年匯款筆數較 2023 年增加 31.98%，是貢獻統振穩健獲利規模放大的重要關鍵。

目前統振 QuickPay 已完整覆蓋印尼、越南、菲律賓及泰國四國移工小額匯款業務，近期也成功提供在台移工機位訂票的附加價值服務，有望 2025 年隨著在台移工人數自目前的 81.7 萬人進一步增加，帶動 QuickPay 市占率持續拉高，助力金流服務的業績更上一層樓。

展望 2025 年，統振維持審慎樂觀看法。統振將持續擴大兩大事業體的營運規模，在金流服務事業體，除了原有四國之外，目前印度匯款業務也在籌辦中，未來在平台設計上也將持續往更直覺、簡易化改良精進，持續增加可匯款國家的數量，以及附加價值功能擴增，創造 QuickPay 會員數及匯款筆數拉升。