開放印勞來台趨具體化 統振迎商機正研擬最適商業模式

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-17 16:18

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針對台灣與印度簽署勞務合作約引進印度移工一案，勞動部長何佩珊 (17) 日在立法院指出，目前台印首次工作層級會議已在進行，預計引進以製造業為主的 1000 名印度移工， 從事外籍移工小額匯兌業務的統振 (6170-TW) 總經理何明哲對此進展指出，統振已著手進行研擬最合適的商業運作模式並洽談在印度合作金融機構等，再向台灣金管會申請增加匯兌國。

台灣和印度政府在今年 2 月視訊簽署勞務合作備忘錄 (MOU)，而今天的勞動部長何佩珊答詢則點出了此一雙方對勞務合作的具體進展。

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何明哲指出，外籍移工小額匯兌業務不僅各勞工母國的金融制度不同，且包括有不同的受款方式，依不同地區也衍生有不同的方式，雖然台灣的金融機構在印度設立有分支機構，目前統振也正對印度本土可資合作從事匯兌的金融機構進行接洽中。

何明哲指出，統振的外籍移工小額匯兌 QuickPay APP，目前獲核准從事的外籍移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓，如要再增加印度一地，也還要向金管會提出申請。同時，也將對外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的介面增加印度文字介面及客服，同時，也要考量到印度的金融制度及嚴格管制等層面。

統振提供的移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓等國，註冊會員數己逾 30 萬人。

在提供外籍移工匯兌業務方面，統振以串接便利商店、國內銀行及國外金融機構的完整網絡的模式，提供外籍移工合法、安全的匯款管道，款項可快速在 1 個小時內抵達國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達 1-2 天匯回該國家的時間差，也因在眾多的移工匯款 App 服務中，移工難以分辨合法與非法的差異，因此，統振透過成立專業的四國語言客服團隊，建立友善的匯款操作環境及服務內涵，強化移工在使用 QuickPay APP 系統的信用感及黏著度。