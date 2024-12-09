統振11月年增20% 連17月年增2位數 積極拓展移工匯款市場市占

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-09 19:14

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統振 (6170-TW) 今 (9) 日公告最新營收資訊，2024 年 11 月營收 2.48 億元，月減 6.71%，但較去年同期營收 2.06 億元成長 20.03%，且繳出連續 17 個月單月營收年增率雙位數正成長態勢的優異成績單。

統振累計 2024 年 1 至 11 月營收為 26.45 億元，較去年同期營收 20.54 億元成長 28.75%。統振也將憑藉優勢，積極規劃布局生態系市場，首推移工機票服務，擴大對外籍移工在台的服務，有助 2025 年移工事業營運規模更上一層樓。

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統振表示，受惠於年底前雙 11、雙 12 傳統消費購物旺季到來，帶動公司” 流通事業” 在終端通路加大備貨力道下，其代理的「Catrice」、「Essence」、「Peachc」、「2an」等德韓彩妝品牌，以及德國「Doppelherz 德之寶」保健食品皆有良好的出貨動能，挹注流通事業 11 月營收繳出月增 5.54％、年增 0.91％，加上金融科技與通訊穩健的營運規模放大，齊步貢獻統振整體 11 月營收持續墊高。

統振為台灣首家獲得金管會核發許可辦理移工匯款業務的公司，看好台灣移工市場將持續成長放大，尤其台灣政府仍祭出多重鼓勵更多外籍勞動人口引進的優惠措施，將為統振旗下移工小額匯款軟體 QuickPay APP 的匯款業務創造了廣大的市場開拓空間。統振也積極優化 Quick Pay 的使用介面，強化東南亞地區包括印尼、越南、菲律賓及泰國等國，建立金融科技行動 APP 串接便利商店、國內銀行及國外金融機構的完整網絡，做到外籍移工僅需簡單 4 個步驟) 即可完成便利的匯款程序，且款項一般在 1 個小時內即可到國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款時間。