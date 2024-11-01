〈焦點股〉移工小額匯兌業務可望續增 統振逆勢漲站上所有均線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-01 12:47
統振 (6170-TW) 受惠在台移工人數持續增加，除帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注旗下專營布局移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績，2024 年營收可望攀升，統振今 (1) 日盤中股價放量上漲逾 3%，最高 49.8 元站上所有均線。
據勞動部統計，至 2024 年 9 月為止含失聯移工在內，來台移工人數已逾 80 萬人，較去年同期增加 5 萬餘人，為近 7 年最高。由於勞動部近期仍持續放寬包括印度移工，粗估 2028 年將突破 100 萬移工大關，也爲統振移工市場的金融科技小額匯兌業務帶來有利商機。
統振 2024 年 9 月營收 2.57 億元，月增 3.43%，年成長 26.62%；第三季營收 7.37 億元，創 9 季以來新高，季增 6.28%，年增 24.98%，2024 年 1-9 月營收 21.32 億元，年增 29.64%。
統振布局在移工市場的金融科技與通訊，隨著台灣產業與社福移工人數逐月增加下，帶動統振 QuickPay APP 的有效註冊會員數增加、單月匯款筆數保持在一定水準之上，推升營運規模放大，加上流通事業體出貨提升，有助挹注統振營收持續成長。
統振提供的移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓等國，註冊會員數己逾 30 萬人，振振目前並且因應台灣開放印度勞工來台工作，也在研擬最佳的商業模式及向金管會提出申請，爭取對來台印度勞工的匯兌服務。
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