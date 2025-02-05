Alphabet調高資本支出 鴻海廣達免驚? PLTR單日大漲24%、帶出今年新主流?
謝明哲分析師（摩爾投顧） 2025-02-05 17:24
【盤勢分析】
連續第二天台股出現反彈，今是進一步大漲 367 點，與昨日不同的是，昨天是台積電一個人的武林、但今天則是近八成的股票上漲，而在收復了一半的跌點後，現階段的問題是台股短線確認跌完了嗎? 從技術面的角度來看機會很高，今重新回到月、季線上，雖月季線尚未翻揚，但從扣抵的角度來看，只要未來一週沒有在破線，最快這 2~3 天就有轉翻揚的機會，屆時就有重返多頭的機會。
【重要美股帶出的新方向】
而這個時候該如何選股，有兩檔重要美股的走勢可以當作指標，首先 Alphabet(GOOG-US)盤後公布財報後大跌 7%，除了獲利不如預期外，資本支出來到 750 億美元、是遠超市場預期，主要還是在 AI 的基礎設施，而 META(META-US)、微軟 (MSFT-US) 也分別投入 600~650 億 / 800 億美元用於 AI
此時可思考的是 DeepSeek 的衝擊是否沒有預想中來的這麼大，不過廣達 (2382-TW)、鴻海(2317-TW)、緯創(3231-TW) 這一類個股就像昨天談到的，本益比不高、仍有投資價值，但就是等確認底部成型，而要出現去年的大漲表現也不容易。
而另一個關鍵個股應該是帕蘭泰爾 (PLTR-US)，股價單日大漲近 24%，其服務可以大幅加速 AI 應用到實務上，當然國內的廠商未必有帕蘭泰爾的實力，但回想去年的 AI 行情，國內除了台積電(2330-TW) 代工 GPU 外，其他都是週邊衍生的商機，而國內相關廠商也紛紛跨入資安、邊緣運算等相關應用，資訊服務 / 工業電腦等廠商就有商機，舉例如工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今在外資升評下攻上漲停，主要在於公司也往邊緣運算的人形機器人發展，而研華的子公司艾訊 (3088-TW) 也聯袂攻上漲停，接下來相關的個股也可以留意比價。
不過說到艾訊 (3088)，昨天提供給大家 2 月誰最會漲的名單中，就有艾訊這檔個股，而名單中的聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)、僑威(3078-TW)、世芯 - KY(3661) 等近期也有不錯的表現，因此我也特別再更新了一個版本，同樣的條件供大家參考，也歡迎大家可到我的 line@來索取。
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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧
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