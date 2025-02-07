鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股(MKTX-US)EPS預估下修至7.97元，預估目標價為231.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.1元下修至7.97元，其中最高估值8.37元，最低估值7.37元，預估目標價為231.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.37(8.37)
|9.85
|10.85
|10.8
|最低值
|7.37(7.6)
|8.55
|9.6
|10.8
|平均值
|7.91(8.04)
|9.1
|10.15
|10.8
|中位數
|7.97(8.1)
|9.1
|10.07
|10.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.09億
|10.22億
|11.09億
|11.04億
|最低值
|8.53億
|9.34億
|10.22億
|11.04億
|平均值
|8.87億
|9.85億
|10.61億
|11.04億
|中位數
|8.92億
|9.92億
|10.52億
|11.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.85
|6.77
|6.65
|6.85
|7.28
|營業收入
|6.89億
|7.01億
|7.19億
|7.51億
|8.17億
詳細資訊請看美股內頁：
MarketAxess控股(MKTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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