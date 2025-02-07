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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股(MKTX-US)EPS預估下修至7.97元，預估目標價為231.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.1元下修至7.97元，其中最高估值8.37元，最低估值7.37元，預估目標價為231.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.37(8.37)9.8510.8510.8
最低值7.37(7.6)8.559.610.8
平均值7.91(8.04)9.110.1510.8
中位數7.97(8.1)9.110.0710.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.09億10.22億11.09億11.04億
最低值8.53億9.34億10.22億11.04億
平均值8.87億9.85億10.61億11.04億
中位數8.92億9.92億10.52億11.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.856.776.656.857.28
營業收入6.89億7.01億7.19億7.51億8.17億

詳細資訊請看美股內頁：
MarketAxess控股(MKTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKTX

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