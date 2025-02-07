【量大強漲股整理】台股日線連三紅，多頭確立?主流股該如何掌握?

鉅亨研報 2025-02-07 18:06

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加權指數開高走高，收 23478.27 點，漲 161.67 點或，總成交量來到 3590.52 億元

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 141.66 億元，投信買超 10.12 億元，自營商買超 63.05 億元，三大法人合計買超 214.82 億元

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美股四大指數呈現漲跌互見，美國勞工部昨晚公布數據顯示，上周初領失業金人數小幅增加，就業市場緩慢降溫，投資人消化多家企業財報與等待非農就業，標普 500 與那斯達克指數上漲，道瓊指數在震盪中收 125 點，高與安謀均跌逾 3%，福特公布財報後重挫 7%， Skyworks Solutions 在公布財報後暴跌 24%，指標股 (TSM-US) 台積電 ADR 上漲 0.93%，(TSLA-US)特斯拉跌 1%，(NVDA-US)輝達續漲 3%，預期 1 月非農就業將增加 16.9 萬人，低於去年 12 月的 25.6 萬人，(AMZN-US)亞馬遜盤後公布財報超出預期，但對當前一季財測不佳，盤後股價下跌 2%，(AMKBY-US)馬士基公布 2024 Q4 財報優於預期，股價大漲 6%，隨著 Google 提高今年資本支出及部分關稅暫緩，台股加權指數開高走高，收 23478.27 點，漲 161.67 點或，總成交量來到 3590.52 億元，外資連三買，買超 617 億元，台股周一逢蛇年開紅盤日，當日重挫 830 點，創史上第 4 大收盤跌點，之後連 4 天反彈，4 日來共漲了 784 點，目前已回補周一大跌的缺口，預期將繼續走高，往前高挑戰，未來持續關注上市櫃公司公布 1 月分的營收、及下周三 CPI 經濟數據。

權值股方面，(2330-TW)台積電，終場漲了 10 元，以 1125 元作收，漲幅 0.9%，股價站穩所有均線之上，市值回升至 29 兆元之上，來到 29.17 兆元， (2317-TW)鴻海，漲幅 + 2.89% ，178 以元作收日產、本田合併協商恐破局，外媒分析鴻海想收購日產得過兩關；IC 設計大廠 (2454-TW) 聯發科，以平盤作收，終場收在 1525 元，以元作收，聯發科 2024 年獲利爆發！全年賺逾千億、EPS 達 66.92 元，下午法說會釋出大利多，今日公布 2024 年第四季財報與舉行法說會，公司自結 2024 年合併全年營收為 5305.86 億元，年成長 22.4%；每股盈餘為 66.92 元，較前一年成長 38%，也寫下歷史第三高成績；另估今（2025）年第 1 季營收旺季，年增一成。

佳螢本周經濟日報冠軍股一檔接一檔噴出，IC 設計股王，(3661-TW) 世芯 - KY，再創波段新高! 來到 36655 元。 DeepSeek 為 AI 捎來低成本價，特殊應用 IC（ASIC）需求不墜，再創新高，更是要與 (5274-TW) 信驊，力拼股王寶座。

機器人股 (6215-TW) 和椿，繼昨日漲停後，今日再創波段新高! 來到 141.5 元大關! 佳螢會員暴賺 + 120%= 就是翻倍賺!

AI 題材 2025 年持續發燒，輝達執行長黃仁勳於 CES 演講時明確指出「機器人的 ChatGPT 時刻即將來臨」，特斯拉也計劃今年生產數千個人形機器人 Optimus，專家看好 AI 人型機器人題材，正是今年買盤主軸。

(3645-TW) 達邁，AR 眼鏡人氣回籠，股價再創新高! 去年轉虧為盈，去年前三季營收 16.73 億元，稅後獲利 2.13 億元，每股稅後盈餘 1.61 元，達邁積極發展 AI 相關應用產品，為了業務拓展，達邁去年 11 月董事會決定投資 5 億元擴增產線，預計每年新增產能 600 噸，大約增加 20-25% 產能，預計新產線在 2026 年開始量產。

除了 DeepSeek 帶來的商機，另一方面，因駭客事件頻傳，資安成為市場剛性需求，也是資服股的亮點，昨日才在【股市期皇后中】點名預告的川普政策扶植股，(6112-TW) 邁達特，更是兩天噴出兩根漲停! 今天又再創新高! 佳螢也早造在經濟日報預告!

(6112-TW) 邁達特，領先預告後，亮燈漲停! 再創波段新高! 57=>77.6，整整大漲近 2 根漲停，相中 AWS、微軟及 Google 等三大公有雲資料中心在台落地所衍生的企業用雲商機，繼 2024 年上半年正式獲得 Google Cloud 菁英級夥伴資格後，後續又拿到 AWS 遷移認證資格、近 70 張微軟專業證照，利多發酵，持續點火。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師