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鉅亨速報

營收速報 - 鑫科(3663)1月營收3.28億元年增率高達53.45％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 17:15


鑫科(3663-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.28億元，年增率53.45%，月增率-17.54%。

今年1-1月累計營收為3.28億元，累計年增率53.45%。

最新價為63.1元，近5日股價下跌-0.32%，相關其他電子類指數下跌-3.82%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+491 張
  • 外資買賣超：+494 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.28億 53% -18%
24/12 3.97億 113% -10%
24/11 4.42億 121% 3%
24/10 4.31億 98% -1%
24/9 4.34億 100% -13%
24/8 4.99億 106% -0%

鑫科(3663-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收鑫科

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