營收速報 - 鑫科(3663)1月營收3.28億元年增率高達53.45％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 17:15
今年1-1月累計營收為3.28億元，累計年增率53.45%。
最新價為63.1元，近5日股價下跌-0.32%，相關其他電子類指數下跌-3.82%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+491 張
- 外資買賣超：+494 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.28億
|53%
|-18%
|24/12
|3.97億
|113%
|-10%
|24/11
|4.42億
|121%
|3%
|24/10
|4.31億
|98%
|-1%
|24/9
|4.34億
|100%
|-13%
|24/8
|4.99億
|106%
|-0%
鑫科(3663-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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