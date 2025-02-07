研華1月營收57億元月增近7% 創20個月高點

工業電腦大廠研華 ( 2395-TW ) 今 (7) 日公布 1 月營收 57.33 億元，創 20 個月新高，月增近 7%、年增近 15%，其中，智能服務事業群受惠 AURES 併購效益及醫療專案出貨回溫，年增 42% 表現最佳。

研華表示，1 月營收就事業群表現來看，除了智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 年增 42% 外，智能系統事業群 (Intelligent System Sector, iSystem) 表現亦較為突出，年對年增長 20%。

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嵌入式設計事業群 (Embedded Design-in Sector) 整體為個位數增長，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 年對年持平、應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 年增 7%；物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, iAutomation) 較去年同期微幅衰退。

若以地區別來看，北美、歐洲及新興市場表現最為突出，較去年同期分別成長 24%、23% 及 55%，日本則為個位數年增；但中國及台灣受工作天數減少影響，年對年呈雙位數衰退。