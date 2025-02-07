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玉山金元月賺30億元創歷年同期新高 EPS 0.19元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 16:41

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玉山金元月賺30億元創歷年同期新高 EPS 0.19元。(鉅亨網資料照)

玉山金 (2884-TW) 今 (7) 日公布 2025 年 1 月自結獲利，單月稅後純益 30.2 億元，創歷年同期新高，較去年同期增加 7.95%， 每股稅後純益 (EPS) 為 0.19 元。

主要子公司玉山銀行方面，元月稅後純益 30.7 億元，較去年同期增加 5.39%；玉山證券元月稅後純益 1.3 億元；玉山創投元月稅後虧損 0.5 億元。


玉山金控總資產為 4.07 兆元。玉山銀行 (合併) 總資產為 4.04 兆元；玉山銀行 (個體) 總資產為 3.94 兆元。

截至 2025 年 1 月底，玉山銀行合併存款餘額為 3 兆 3583 億元；合併放款總數為 2 兆 3538 億元。

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玉山銀行玉山金稅後純益EPS

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