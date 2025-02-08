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鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月8日台股大型公司1月營收一覽（新增55家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月8日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計77家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 125.25億 112.8%
鑽石生技-其他業 -3.09億 55.6%
瑞昱-半導體業 118.69億 35.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
中信金-金融保險業 217.36億 37.1%
瑞昱-半導體業 118.69億 36.8%
微星-電腦及週邊設備業 166.54億 32.3%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達77家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有17家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 6家
大於50億 >= 0% 24家
大於50億 < 0% 30家
大於50億 <= -20% 17家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智邦-通信網路業 125.25億 112.8%
鑽石生技-其他業 -3.09億 55.6%
瑞昱-半導體業 118.69億 35.5%
緯創-電腦及週邊設備業 907.86億 34.9%
瑞智-電機機械 22.48億 34.7%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
中信金-金融保險業 217.36億 37.1%
瑞昱-半導體業 118.69億 36.8%
微星-電腦及週邊設備業 166.54億 32.3%
大成鋼-鋼鐵工業 82.24億 28.1%
瑞智-電機機械 22.48億 20.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收通信網路業智邦通信網路業智邦

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智邦7741.98%
鑽石生技33.80.00%
瑞昱5532.60%
中信金39.750.38%
微星1930.78%
緯創104.50.97%
瑞智280.54%
大成鋼38.1-0.39%

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