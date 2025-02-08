營收速報 - 2025年2月8日台股大型公司1月營收一覽（新增55家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月8日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計77家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智邦-通信網路業
|125.25億
|112.8%
|鑽石生技-其他業
|-3.09億
|55.6%
|瑞昱-半導體業
|118.69億
|35.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|中信金-金融保險業
|217.36億
|37.1%
|瑞昱-半導體業
|118.69億
|36.8%
|微星-電腦及週邊設備業
|166.54億
|32.3%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達77家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有17家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|6家
|大於50億
|>= 0%
|24家
|大於50億
|< 0%
|30家
|大於50億
|<= -20%
|17家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智邦-通信網路業
|125.25億
|112.8%
|鑽石生技-其他業
|-3.09億
|55.6%
|瑞昱-半導體業
|118.69億
|35.5%
|緯創-電腦及週邊設備業
|907.86億
|34.9%
|瑞智-電機機械
|22.48億
|34.7%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|中信金-金融保險業
|217.36億
|37.1%
|瑞昱-半導體業
|118.69億
|36.8%
|微星-電腦及週邊設備業
|166.54億
|32.3%
|大成鋼-鋼鐵工業
|82.24億
|28.1%
|瑞智-電機機械
|22.48億
|20.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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