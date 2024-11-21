王品打敗7國 國際廚藝挑戰賽勇奪金牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-21 12:33

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王品 (2727-TW) 廚藝團隊代表台灣參與「2024 TIC 台北國際廚藝挑戰賽」，首次參賽即從韓國、香港、馬來西亞、澳洲等 7 國參賽者中脫穎而出，獲得「國家菁英代表隊」項目冠軍，將金牌留在台灣。

王品表示，團隊在有限時間內大膽選用困難食材、展現精湛技巧和創新精神，獲評審一致肯定。

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「2024 TIC 台北國際廚藝挑戰賽」本周於台北南港展覽館舉行，王品團隊甄汝峰、謝宗翰和吳麗雯主廚首次參加「國家代表菁英賽」的「現場熱烹」項目，初賽選用困難牛舌料理，令評審印象深刻，拿下積分第 3 名晉級。

而決賽需在 90 分鐘內端出包含前菜、主餐到甜點的套餐，主餐大膽採用紅酒燉和牛頰技法，添入台灣桑葚增加酸甜風味，搭配多彩的配菜，驚艷評審。

甜點則選用屏東香蕉、在來米粉等在地食材創造豐富口感，對指定食材葡萄乾的處理也充滿巧思，成功以 93.9 高分，擊敗來自韓國、香港、馬來西亞、澳洲等 7 個國家、8 組參賽者，將冠軍留在台灣。