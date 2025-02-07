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鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)1月營收125.25億元年增率高達112.83％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 15:17


智邦(2345-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣125.25億元，年增率112.83%，月增率-19.4%。

今年1-1月累計營收為125.25億元，累計年增率112.83%。

最新價為774元，近5日股價下跌-0.52%，相關通信網路上漲0.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2892 張
  • 外資買賣超：+3294 張
  • 投信買賣超：-340 張
  • 自營商買賣超：-62 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 125.25億 113% -19%
24/12 155.40億 96% 24%
24/11 125.49億 83% 15%
24/10 108.83億 52% 8%
24/9 100.47億 34% 7%
24/8 94.17億 27% 8%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收智邦

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