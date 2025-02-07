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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至7.6元，預估目標價為75元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.65元下修至7.6元，其中最高估值9.88元，最低估值7.11元，預估目標價為75元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.88(9.88)8.797.21
最低值7.11(7.28)6.016.24
平均值7.76(7.81)6.786.7
中位數7.6(7.65)6.686.65

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值478,381,200536,391,600579,513,310
最低值347,462,000341,913,000352,170,000
平均值394,615,010404,508,410435,996,480
中位數390,372,000387,483,000412,860,380

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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