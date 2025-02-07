鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至7.6元，預估目標價為75元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.65元下修至7.6元，其中最高估值9.88元，最低估值7.11元，預估目標價為75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.88(9.88)
|8.79
|7.21
|最低值
|7.11(7.28)
|6.01
|6.24
|平均值
|7.76(7.81)
|6.78
|6.7
|中位數
|7.6(7.65)
|6.68
|6.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|478,381,200
|536,391,600
|579,513,310
|最低值
|347,462,000
|341,913,000
|352,170,000
|平均值
|394,615,010
|404,508,410
|435,996,480
|中位數
|390,372,000
|387,483,000
|412,860,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.24
|2.58
|10.34
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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