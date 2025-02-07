【市場觀察】輝達和台積電還能買嗎？後市怎麼看？一文帶你了解

鉅亨研報 2025-02-07 14:35

‌



最近市場風聲鶴唳，輝達（NVIDIA）和台積電（TSMC）這兩大 AI 概念股，股價都受到劇烈波動。一方面，輝達因為中國 AI 公司 DeepSeek 的技術突破，股價重挫 14.7%；另一方面，川普揚言對半導體業加徵關稅，讓市場更是人心惶惶。

許多投資人現在最關心的問題是：「NVDA 和台積電還能投資嗎？還是該先避開這波修正？」這篇文章就來幫大家分析，並提供一些觀點

‌



1. NVDA：雖短線震盪，長線 AI 趨勢市場認為仍不變

輝達近期的修正，主要來自兩大變數：

(1) DeepSeek 帶來的市場衝擊

DeepSeek 號稱用 560 萬美元打造出一款效能媲美 GPT-4 的 AI 模型，並且據傳擁有超過 5 萬顆輝達 H100 晶片。這讓市場開始擔心，AI 訓練是否能繞過輝達的最新 H200 晶片，使其未來訂單成長放緩。

不過，這其實有點過度解讀。

因為即使 DeepSeek 真的開發出更有效率的 AI 模型，短期算力需求可能受到一些影響，對企業來說，可以降低成本，何樂不為？DeepSeek 的開源模式讓消費門檻降低了，中長期來說使用的消費者增多了，又會大幅拉動算力需求。從這個邏輯來看，擔憂算力需求減弱，將讓 AI 相關產業的持股信心先受衝擊，短線評價修正難免，預期要等到輝達法說 (2/26) 後對市場釋疑，包括霸主輝達在內的 AI 類股將有機會止穩。

現階段來看，輝達的產品線從 AI 訓練到自動駕駛、邊緣運算、數據中心，布局相當完整，目前競爭對手仍難望其項背，我們認為公司長期成長性不變，中長期仍看好像輝達、台積電 (2330-TW)、廣達(2382-TW) 等 AI 受惠股。

(2) 川普關稅與美國科技封鎖政策

川普上任後，貿易戰氣氛升溫，未來美國可能進一步加強對中國的 AI 技術封鎖，甚至擴大對輝達的 H20 晶片出口限制。如果中國市場受限，輝達短期內可能面臨訂單縮減的壓力。

快速總結

短期來看，輝達股價可能還會震盪，特別是 2/26 輝達財報公布前，市場會比較謹慎。但從長線來看，AI 需求還在持續爆發，輝達仍是最大受惠者。短線交易者可以等財報後再決定是否進場。

2. 台積電：短線易受消息影響，但全球半導體霸主地位不變

台積電近期的壓力，主要來自以下幾個因素：

(1) 川普可能對台積電徵收關稅？

川普在 1/27 的演說中提到：「台灣掌控全球 98% 的先進晶片」，並暗示美國可能對台灣半導體產品課徵 10%-25% 甚至 100% 的關稅。這讓市場開始擔心，台積電是否會受到美國關稅政策的影響。