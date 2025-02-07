營收速報 - 所羅門(2359)1月營收3.22億元年增率高達62.64％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15
今年1-1月累計營收為3.22億元，累計年增率62.64%。
最新價為143.5元，近5日股價上漲1.77%，相關其他電子下跌-3.9%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1043 張
- 外資買賣超：-1050 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.22億
|63%
|15%
|24/12
|2.80億
|-42%
|-28%
|24/11
|3.90億
|65%
|25%
|24/10
|3.12億
|-3%
|-7%
|24/9
|3.34億
|-13%
|14%
|24/8
|2.94億
|3%
|-12%
所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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