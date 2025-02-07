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鉅亨速報

營收速報 - 所羅門(2359)1月營收3.22億元年增率高達62.64％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 18:15


所羅門(2359-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.22億元，年增率62.64%，月增率14.8%。

今年1-1月累計營收為3.22億元，累計年增率62.64%。

最新價為143.5元，近5日股價上漲1.77%，相關其他電子下跌-3.9%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1043 張
  • 外資買賣超：-1050 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.22億 63% 15%
24/12 2.80億 -42% -28%
24/11 3.90億 65% 25%
24/10 3.12億 -3% -7%
24/9 3.34億 -13% 14%
24/8 2.94億 3% -12%

所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收所羅門

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