營收速報 - 燁興(2007)1月營收5.44億元年增率高達25.28％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 10:15
今年1-1月累計營收為5.44億元，累計年增率25.28%。
最新價為9.46元，近5日股價上漲0.11%，相關鋼鐵工業上漲1.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-20 張
- 外資買賣超：-19 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|5.44億
|25%
|6%
|24/12
|5.11億
|30%
|-2%
|24/11
|5.21億
|32%
|-17%
|24/10
|6.25億
|45%
|-1%
|24/9
|6.29億
|65%
|-9%
|24/8
|6.94億
|74%
|13%
燁興(2007-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為線材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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