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鉅亨速報

營收速報 - 燁興(2007)1月營收5.44億元年增率高達25.28％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 10:15


燁興(2007-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣5.44億元，年增率25.28%，月增率6.37%。

今年1-1月累計營收為5.44億元，累計年增率25.28%。

最新價為9.46元，近5日股價上漲0.11%，相關鋼鐵工業上漲1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-20 張
  • 外資買賣超：-19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 5.44億 25% 6%
24/12 5.11億 30% -2%
24/11 5.21億 32% -17%
24/10 6.25億 45% -1%
24/9 6.29億 65% -9%
24/8 6.94億 74% 13%

燁興(2007-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為線材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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