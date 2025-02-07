喬山因應美國關稅政策 Q3越南新廠部分廠區啟動投產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 15:16

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喬山 (1736-TW) 今 (7) 日指出，為因應美國總統川普的關稅政策，於去年提早布局，在越南購入 5.7 萬坪的土地興建越南二廠，預計今年第三季越南新廠將有部分廠區完成並開始投產。

喬山指出，越南新廠完成後，將作為出口至美國的家用及中低階商用產品的主要生產基地；中國廠方面，現有產能則規劃供應非美國地區的需求。

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喬山於全球 5 個國家建置 7 座製造工廠，占地面積達 15 萬坪，成為全球最大的健身器材製造廠，且製造廠布局多個國家，使供應鏈更加靈活，以應變市場的各種狀況。

另外，喬山今天也公布 1 月營收 33.01 億元，月減 56.64%，年增 44.95%。雖然呈現月減，不過受惠歐美商用市場年增雙位數，加上家用市場在 BowFlex 品牌銷售及自有零售通路成長，帶動 1 月營收年增超過 4 成。