〈台幣〉外資回神 續彈7.2分至32.754元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 17:34
隨著外資連續 3 日在集中市場買超，新台幣今 (7) 日午盤後轉強，終場收在 32.754 元，升值 7.2 分，台北外匯經紀公司成交值 8.01 億美元。
新台幣今日以 32.781 元、升值 4.5 分開出後，一度轉貶至 32.858 元，最高來到 32.754 元，全日高低價差 1.04 角，匯市呈現量縮偏觀望的態勢。
觀察主要亞幣，泰銖轉升 0.4%，新台幣升 0.22%，韓元和星元升近 0.1%，人民幣和港幣微貶，日元貶值近 0.2%。
股匯市況連動度高，尤其市場高度關注中國 AI DeepSeek 的發展，以及川普對各國恐陸續祭出關稅的不確定因素干擾，統一投顧認為，在關稅議題仍持續延燒下，台股處偏多的區間震盪。
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