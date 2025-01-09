喬山家用、商用市場業績旺 2024全年營收年增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 14:59

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喬山 (1736-TW)12 月受惠家用市場買氣熱絡，以及商用市場新舊客戶持續挹注，帶動 2024 年 12 月營收達 76 億元，年月雙增，且寫下歷史單月新高紀錄，累計 2024 全年營收達 478 億元，年增逾 2 成。

喬山 2024 年 12 月營收 76 億元，月增 46%，年增 37%；累計 2024 全年營收 478 億元，年增 25%，自 2018 年以來連續 7 年刷新歷史新高紀錄。

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喬山指出，12 月受惠黑五、感恩節及聖誕節等節慶活動，推升家用器材買氣，自有零售通路成長近 3 成，加上 BowFlex 貢獻，整體家用營收年增 1.5 倍。

商用市場部分，由於美國、歐洲及拉丁美洲主要大型連鎖健身房積極展店，新客戶開發滲透，新舊客戶持續挹注貢獻，使得集團營收衝上高峰。

展望 2025 年，喬山營運續擁多動能，首先是高端商用新產品 Matrix-Onyx 上市搶進新通路，再者初階商用品牌 Vision 商用系列產品也已上市，在商用市場市占率將再往上提升。家用市場則藉由 BowFlex、Horizon 及 Schwinn 多品牌策略，品牌知名度躍升，擴大在大型量販通路、自有零售通路及電商營收規模。

喬山觀察，2025 年首季訂單，將可延續雙位數以上的年增速度成長，經濟規模擴大也將帶動產能利用率及毛利率的提升。2025 年在新產品、新客戶及擴大市場布局的加持下，未來訂單、獲利及營收貢獻可期。