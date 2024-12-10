喬山前11月營收超越2023年 商用、家用產品雙箭齊發推升營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 10:25

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喬山 (1736-TW) 公告 11 月營收達 52.1 億元，年增近 4 成，登上今年高峰，且累計今年前 11 月營收達 401.5 億元，超越去年全年表現。喬山指出，隨著商用產品開發上市，家用產品多品牌經營等策略多管齊下，看好全年營運再創佳績。

喬山 11 月營收 52.1 億元，月增 15.04%，年增 39.04%；累計 1 至 11 月營收 401.5 億元，年增 23.6%。

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受惠於歐美黑色星期五及節慶採購禮品需求，美國自有門店及電商銷售在黑五購物節前後共 10 天的接單量較去年增加 36%，其他區域的大型量販通路及網路商店銷售同樣熱烈，11 月家用營收較上月增加 2 成，再加上新併購品牌 BowFlex 的貢獻，累計 1 至 11 月喬山整體家用市場營收成長近 5 成。

商用市場方面，由於各大連鎖健身房穩定的擴張及汰舊換新需求，再加上商用新產品上市後營收也陸續進帳，累計 1 至 11 月商用營收也有雙位數的增長。

此外，Matrix Onyx 系列已進駐五星級勤美洲際酒店，同時也獲得倫敦四季酒店的採用，專為價格敏感商用客戶族群開發的全系列 Vision 產品已開始供貨，新產品新通路動能開始啟動。