〈日股收盤〉日元走強日經翻黑 日產續飆逾7%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-07 15:26

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日元走強造成出口商壓力，加上市場靜待美國就業數據公布，觀望氣氛偏重，日經 225 指數 (NKY) 周五 (7 日) 開低後一路震盪向下，終場下跌 0.72% 或跌 279.51 點，報 38,787.02 點，終止連三揚，周線累計下跌近 2%。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 0.54% 或 14.97 點，報 2,737.23 點。

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日本政府 7 日公布，去年 12 月實質家庭支出年增 2.7％，寫下 2024 年 7 月以來首次增加紀錄，並遠遠高於市場預期，強化日本央行進一步升息的可能性，日元應聲走高，一度一度升破 151，來到 2 個月最高價位。

出口類股走低，豐田汽車下跌 2.72%，本田下跌 0.24%，索尼下跌 0.97%。

焦點股部分，日產狂飆 7.42%。日媒報導，日產與本田的合併談判破裂後，日產正積極尋找新的合作夥伴，包括與科技公司結盟，以因應電動車、和中國車廠崛起帶來的行業變。其中一位人士稱，日產也願意考慮與鴻海合作。

市場傳出，鴻海董事長劉揚偉積極爭取和日產汽車合作，已指示電動車 (EV) 策略長關潤接觸日產大股東雷諾、洽談收購日產股權的可能性。