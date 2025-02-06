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鉅亨速報

盤中速報 - ether.fi大跌8.32%，報1.08美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 23:50


ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內跌幅超過8.32%，最新價格1.08美元，總成交量達0.53億美元，總市值2.29億美元，目前市值排名第 95 名。

近 1 日最高價：1.26美元，近 1 日最低價：1.08美元，流通供給量：209,142,913。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-26.04%
  • 近 1 月：-51.21%
  • 近 3 月：-23.13%
  • 近 6 月：-15.58%
  • 今年以來：-46.53%

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