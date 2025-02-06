鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corpay公司(CPAY-US)EPS預估下修至21.09元，預估目標價為417.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Corpay公司(CPAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.04元下修至21.09元，其中最高估值22.71元，最低估值20.75元，預估目標價為417.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.71(22.71)
|27.52
|30.44
|35.52
|最低值
|20.75(21.21)
|23.65
|27.57
|35.52
|平均值
|21.4(21.95)
|24.99
|28.67
|35.52
|中位數
|21.09(22.04)
|24.51
|28.34
|35.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.22億
|51.21億
|54.67億
|57.12億
|最低值
|43.54億
|47.66億
|52.18億
|57.12億
|平均值
|44.09億
|48.59億
|53.61億
|57.12億
|中位數
|43.98億
|48.44億
|53.80億
|57.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.12
|9.99
|12.42
|13.20
|營業收入
|23.89億
|28.34億
|34.27億
|37.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Corpay公司(CPAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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