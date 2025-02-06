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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corpay公司(CPAY-US)EPS預估下修至21.09元，預估目標價為417.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Corpay公司(CPAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.04元下修至21.09元，其中最高估值22.71元，最低估值20.75元，預估目標價為417.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.71(22.71)27.5230.4435.52
最低值20.75(21.21)23.6527.5735.52
平均值21.4(21.95)24.9928.6735.52
中位數21.09(22.04)24.5128.3435.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.22億51.21億54.67億57.12億
最低值43.54億47.66億52.18億57.12億
平均值44.09億48.59億53.61億57.12億
中位數43.98億48.44億53.80億57.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS8.129.9912.4213.20
營業收入23.89億28.34億34.27億37.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Corpay公司(CPAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPAY

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