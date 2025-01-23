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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.84元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.84元，其中最高估值-0.54元，最低估值-1.12元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.54(-0.54)1.382.092.82
最低值-1.12(-1.12)-0.24-11.17
平均值-0.85(-0.84)0.571.432.05
中位數-0.84(-0.79)0.591.562.09

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值49.54億65.96億84.01億95.96億
最低值46.38億60.04億64.79億71.35億
平均值48.42億63.97億75.25億84.20億
中位數49.00億64.00億75.16億83.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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