鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.84元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.84元，其中最高估值-0.54元，最低估值-1.12元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.54(-0.54)
|1.38
|2.09
|2.82
|最低值
|-1.12(-1.12)
|-0.24
|-1
|1.17
|平均值
|-0.85(-0.84)
|0.57
|1.43
|2.05
|中位數
|-0.84(-0.79)
|0.59
|1.56
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.54億
|65.96億
|84.01億
|95.96億
|最低值
|46.38億
|60.04億
|64.79億
|71.35億
|平均值
|48.42億
|63.97億
|75.25億
|84.20億
|中位數
|49.00億
|64.00億
|75.16億
|83.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.28元，預估目標價為50.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.43元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.75元，預估目標價為51.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為311.25元
下一篇