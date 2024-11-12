鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.75元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.28元下修至-0.75元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.9元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|0.92
|2.21
|2.78
|最低值
|-0.9(-0.43)
|-0.24
|-1
|1.17
|平均值
|-0.64(-0.28)
|0.57
|1.46
|2.03
|中位數
|-0.75(-0.28)
|0.62
|1.56
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.69億
|65.71億
|80.48億
|94.66億
|最低值
|48.92億
|56.55億
|64.79億
|75.36億
|平均值
|49.80億
|63.29億
|74.49億
|82.71億
|中位數
|49.24億
|63.83億
|74.66億
|81.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|0.00
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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