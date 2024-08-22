美高爾夫球具市場恢復到健康水位消費強 明安下半年營運看旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 20:02

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高爾夫球具代工大廠明安 (8938-TW)2024 年 7 月站上 10 億元大關，達 10.13 億元，月增 7.87%，年增 20.43%，展現出在傳統淡季裏的強勢營收態勢，明安總經理周益男今 (22) 日在法說會指出，此一狀況的出現，主要是美國客戶的庫存已經走到健康水位，同時，在後市消費不看旺之下的持續拉貨。

法人則預估，配合明安在越南一、二、三廠的產能逐步穩定上線之後，加上市場消費走勢的上揚，如無特殊的政治及經濟局勢大變化，明安緊接進第四季的出貨旺季，強勢營收將一路走到 2024 年年底。

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明安 2024 年營收 69.24 億元，毛利率 16.5%，年增 0.78 個百分點，稅後純益 7.35 億元，年增 79.34% 每股 5.34 元，除本業轉強之外，主要業外收益 在於匯兌收益及明揚的保險理賠挹注。

同時，明安營運有 80-85% 來自高爾夫產品，其他則爲複合材料運用於汽車、3C 及運動產品，明安對營運重心也在越南積極強化，就高爾夫球桿產品而，2024 年上半年自越南出口的桿數已超越中國大陸，但就營收面而言，上半年自中國大陸出口的金額居 55% 占比高於越南，在明安越南廠產能逐步穩定上線之後，法人也預估明安自越南出口的金額占比，最快在今年底能超越中國大陸。

至於明安越南三廠將在今年底完工且進駐設備，明年進入量產，主要在補上在屏東一廠的原有的高爾夫球代工產能，而占地 2.8 萬平方公尺的明安越南三廠，仍有空地興建新廠房，將規劃生產複合材料。