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勤凱1月營收1.26億元 年增逾4成 Q1展望樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 17:38

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左至右為勤凱科技董事長曾聰乙、副董事長莊淑媛。(鉅亨網資料照)

電子材料大廠勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 1.26 億元，月增 8.5%、年增 40.8%，即使因農曆春節放假工作天數減少，仍呈現年月雙增；公司指出，受惠下游被動元件部分客戶過年產線沒有休假，拉貨積極，帶動 1 月營收表現亮眼，本季也隨著需求緩步加溫，營運展望相對樂觀。

勤凱副董事長莊淑媛表示，今年第一季營運淡季不淡，主要受惠下游庫存水位低，再加上消費端需求持續復甦，使得客戶的下單方式擺脫過去近年的短急單模式，改為穩定下單，是帶動營運穩定成長的最大助力，有助於全年營運表現。


全球布局進度方面，國際大廠日前至公司參觀訪察後，初步反應正向，預計 3 月將再次赴勤凱訪廠。此外，公司耕耘國內外被動元件廠多年，既有客戶滲透率逐年提升，對於被動元件產業景氣具領先指標。

展望勤凱本季營運，雖工作天數仍較少，但銀漿、銅漿訂單飽滿度佳，2 月營運也不淡。而 3 月開始恢復正常工作天數，全季營運可望緩步走高，有望擺脫過往淡季循環。

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勤凱導電漿被動元件半導體

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