泓德能源年前釋逾70個職缺 軟體人才占比超過三分之一

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-20 15:26

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泓德能源 (6873-TW) 今 (20) 日指出，公司首次舉辦線上徵才說明會，將於年前釋出超過 70 個職缺，涵蓋綠電管理師、能源媒合專家及顧問等職位，其中軟體職缺佔比超過三分之一，攜手共迎能源轉型的國際浪潮。

泓德能源自 2016 年創立以來，透過多次轉型，穩步邁向國際化與平台化兼具的智慧電力公司。隨著能源趨勢持續演進，2024 年創下營收突破百億元的亮眼成績，並持續廣納專業人才，擴大團隊規模。

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根據環境部於 2024 年 12 月發布的《綠領人才就業趨勢報告》，台灣綠領人才需求正以驚人速度增長。報告指出，2024 年約有 3,600 家企業涉足綠領徵才，平均每月需求達 2.2 萬人，較 8 年前增長 3.29 倍，幾乎可與 AI 產業每月 2.9 萬人的人才需求比肩。隨著碳費法規逐步落地，並於 2025 年進入碳定價時代，綠領人才已成為實現 2050 淨零轉型的重要推手。

泓德能源以發電、儲能及售電三大核心業務為基石，並運用自主開發的 AI 智慧綠電系統「TITAN」，提供全方位綠能解決方案。作為淨零碳排方案的領航者，持續擴大專業團隊規模。

泓德能源此次線上徵才說明會特別邀請各部門負責人，分享業務策略與專案內容，吸引對能源產業充滿熱情的專業人才加入。目前，泓德集團規模已從 2023 年末的 292 人增至 2024 年末的 391 人，一年內成長 34%，據點涵蓋台北、台中、台南、高雄、澎湖、東京及雪梨，展現穩健成長與國際化團隊的發展活力。

泓德集團於年前釋出超過 70 個職缺，涵蓋綠電管理師、能源媒合專家及顧問等職位，專注於提供綠電顧問服務與能源管理方案，以應對日益增長的市場需求。隨著 2025 年碳費機制上線，綠電供需媒合、光儲充解決方案與創新商業模式結合的發展也成為泓德能源重要發展方向之一。