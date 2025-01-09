泓德能源2024年營收101億元 年增73%創新高

泓德能源指出，去年 12 月營收主要來自台南地區約漁電共生案件、約 31MW，貢獻營收約 0.9 億元，以及嘉義地區漁電共生案件、約 119MW，依進度投入材料及工程等挹注營收約 16.6 億元，另外，還有花蓮地區儲能工程、約 60MW 進入施工末期帶來約 0.3 億元，及屏東地區儲能工程案件、約 99MW，依進度投入材料及工程也貢獻約 0.9 億元。