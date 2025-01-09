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泓德能源2024年營收101億元 年增73%創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 18:02

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左至右為泓德能源董事長謝源一與總經理周仕昌。(鉅亨網資料照)

能源業者泓德能源 (6873-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 18.96 億元，月增 48.22%，年增 13.22%，去年第四季營收 41.25 億元，季增 7.28%，年增 46.38%，2024 年累計營收達新台幣 101.25 億元，年增高達 73.41%，創下集團營收歷史新高。

泓德能源指出，去年 12 月營收主要來自台南地區約漁電共生案件、約 31MW，貢獻營收約 0.9 億元，以及嘉義地區漁電共生案件、約 119MW，依進度投入材料及工程等挹注營收約 16.6 億元，另外，還有花蓮地區儲能工程、約 60MW 進入施工末期帶來約 0.3 億元，及屏東地區儲能工程案件、約 99MW，依進度投入材料及工程也貢獻約 0.9 億元。


展望 2025 年，隨著綠能需求持續攀升及台灣政府積極推動淨零轉型，光電案場開發預計逐步復甦。泓德能源看好，公司將穩固深耕台灣能源業務，並加速拓展國際版圖，專注於日本、澳洲與菲律賓的再生能源市場。

泓德能源以發電、儲能、售電三大核心業務為基石，結合 AI 智慧綠電系統「TITAN」，提供全方位綠能解決方案，全面強化綠電市場供應。

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泓德能源儲能漁電共生太陽光電

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