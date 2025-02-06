AI GPU需求太強 穎崴1月營收6.68億元創單月次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 17:00

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測試介面業者穎崴 (6515-TW) 今 (6) 日公布 1 月營收達 6.68 億元，月增 46.7%，年增 81.68%；穎威供應客戶新一代 RTX 5090 探針卡，受惠客戶銷售暢旺，加上 AI 伺服器相關測試座熱銷，1 月營收淡季不淡，更改寫歷史次高紀錄。

穎崴指出，1 月營收主要受惠 AI 及 GPU 相關應用帶動垂直探針卡 (VPC) 大量出貨，同時 AI 伺服器需求強勁，帶動高頻高速測試座 (Coaxial Socket) 出貨暢旺，在 AI、HPC 引領下，穎崴跳脫營收季節性周期，顯見公司在 AI、HPC 產品線布局完整，並有足夠能量提供客戶最完整的 AI 測試解決方案。

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隨著美財報周落幕，CSP 業者再次確認擴大訓練規模為長期競爭優勢，加大對 AI 的投資力度；同時晶圓代工業者也強調，2025 年 AI 需求強勁，有望帶動其他產業成長，預計 AI 產業於未來五年有 40% 年複合增長率。

穎崴為服務 IC design、IDM、Foundry、CSP、OSAT 等世界級客戶，從設計、研發、驗證、出貨、量產與客戶密切合作，在科技巨頭持續投入 AI 基礎建設下，高頻高速、大封裝、大功耗等高階測試需求為測試介面產業中長期趨勢，同時能為客戶提供 FT、SLT、CP 等多元完整的測試解決方案。

此外，隨著區域性大型 AI 語言模型百花齊放，不僅受到各大 CSP 關注，並在第一時間將其 API 整合納入自家平台中，業界普遍認為，隨著各式各樣語言模型與 AI 工具出現，將加速 AI 應用普及，強化 AI PC、AI 手機與邊緣運算發展，使 AI 語言模型應用將從大型 CSP 擴張到中小企業市場。

外資估計，ASIC 今年產值達 220 億美元，2027 年產值可達 300 億美元。穎崴全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，AI 應用百花齊放，除了加速 AI 普及速度，更引起市場對 AI 更高的需求，然無論何種 AI 工具都需要在高算力架構下運行，因此 AI、HPC 產業趨勢往高算力研發方向不變。